Haberler

Thorsten Fink: "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum"

Thorsten Fink: 'Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu'ndaki son maçında Antalyaspor'u 2-0 yenerek galip geldi. Teknik direktör Thorsten Fink, takımın performansından memnun olduğunu belirtti.

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, Antalyaspor galibiyeti sonrası, "Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz takım halinde çok doğru işler yaptık. Bu galibiyet nedeniyle mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor" dedi.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu 4. ve son hafta maçında Samsunspor, deplasmanda karşılaştığı Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, açıklamalarda bulundu. Fink, "Bugünkü karşılaşma özelinde bazı oyuncularımızda değişiklikler yaptık. Antalyaspor'un bir önceki karşılaşmasına baktığımızda kadar oyuncu değiştirdiğini gördük. Biz de bugün oyuncu değiştirerek karşılaşmaya başladık. Almış olduğumuz galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Çünkü topa daha fazla sahip olan taraf bizdik. Bir de kaçırmış olduğumuz çok net bir penaltı pozisyonu vardı. Elimizden gelen her şeyin en iyisini yapmaya çalıştık. Bunu oyuncularımda da gördüğümüm için çok ama çok mutluyum. Bu karşılaşmayı gol yemeden bitirmek çok önemliydi. Galibiyeti hak ettiğimizi düşünüyorum. Biz takım halinde çok doğru işler yaptık. Bu galibiyet nedeniyle mutlu olduğumu belirtmem gerekiyor. Türkiye Kupası'nı kazanmak ve Avrupa'ya tekrardan gidebilmek gibi bir şansımız olabilir. Bu anlamda Türkiye Kupası bizim için büyük bir fırsat" şeklinde konuştu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
NATO, ittifak genelindeki balistik füze savunma önlemlerini artırdı

NATO'dan Türkiye'yi yakından ilgilendiren karar! Mesaj direkt İran'a
ABD Başkanı Trump, İran'ın ardından Küba'nın da 'düşeceğini' iddia etti

Dünyayı bitirmeyi kafasına koymuş: İran'dan sonra o ülke de düşecek
Bakü-Nahçıvan uçağı 71 yolcusuyla Iğdır'a indi

Havaalanı vurulunca, uçak Türkiye'ye indi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Volkswagen askeri araç pazarına girmeye hazırlanıyor

Savaş, dünya devinin iştahını kabarttı! Seri üretime hazırlanıyorlar
ABD'ye resti çeken İspanya da İran'a karşı fırkateyn yolladı

ABD'ye resti çeken ülkeden de sonunda İran'a karşı hamle geldi
Suudiler çıldırdı! Onuachu'ya Türkiye'de kazandığının tam 4 katı maaş

Suudiler çıldırdı! Süper Lig'de kazandığının tam 4 katı maaş!
Amerika'da yaşayan İranlılar ülkelerine saldırıyı kutluyor

Ülkeleri füze yağmuruna tutulurken vahşeti böyle kutladılar
Fenerbahçe'den tarihi transfer operasyonu

Fenerbahçe'den tarihi operasyon
Fransa'nın BAE'ye gönderdiği tahliye uçağı, saldırılar nedeniyle geri döndü

Tahliye için gönderdikleri uçak geri döndü