Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile sözleşme imzaladı - Haberler

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Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile sözleşme imzaladı

AA - İlyas Gün - Spor
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Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile sözleşme imzaladı

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile sözleşme imzaladı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, teknik direktör Bayram Bektaş ile sözleşme imzaladı.

Bektaş, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen imza töreninde, Samsunspor'a gelmekten mutluluk duyduğunu söyledi.

Taraftarların heyecanla izleyeceği bir takım yapısı oluşturmak istediğini anlatan Bektaş, " Samsunspor'dan gelen teklif sonrasında başkanımız Yüksel Yıldırım ile ilk görüşmede görevi almayı kabul ettim. Çünkü Samsunspor'un projesi ve hedefleri büyük ve ben de bu hedeflerin içinde olmak istedim. İnşallah bu hedeflerin yakalanması konusunda hep birlikte çalışacağız." dedi.

Kamp hazırlıklarına başladıklarını dile getiren Bektaş, şunları kaydetti:

"Takımımız Samsun'da 21 Haziran'da toplanacak, sonra ilk kampa Kayseri'ye, ikinci kamp dönemi için ise Bolu'ya gideceğiz. Şu an kadro oluşumunu sağlamaya çalışıyoruz. İlk kamp dönemine kadar yüzde 80 takımı oluşturursak, gelecek sezona hazır olmamız avantajlı olacak. Birkaç eksik bölgeye ikinci kamp döneminde karar verebiliriz ama mutlaka ilk kamp dönemine kadar yüzde 80 takımı oluşturmamız lazım. İyi kadro kurmak için başkanımız Yüksel Yıldırım büyük mücadele veriyor. Hangi bölgeye kimi alacağız, isim vermek istemiyorum. Çünkü hemen başka kulüpler bu oyuncuya fazla rakam veriyor ve oyuncuyu kaçırıyoruz. Şehrin ve camianın beklentisinin farkındayım. Buradan çok daha zorlu takımlarda görev yaptım. İstediğim futbol kurgusunu oluşturdum. Burada bunu daha üst seviyeye çıkartarak savaşan ve mücadele eden bir takım haline dönüştürerek inşallah özlediğimiz Süper Lig'e yükseliriz."

Bektaş, sezon içinde genç oyunculara da şans tanıyacağını sözlerine ekledi.

Yılport Samsunspor Kulübü Başkan Vekili Veysel Bilen de teknik direktör Bektaş'a güvenliklerini vurgulayarak, camianın istediği futbol anlayışını takıma yansıtacağına inandığını ifade etti.

Konuşmaların ardından Bektaş ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandı.

AA / İlyas Gün - Spor

Yüksel Yıldırım Bayram Bektaş Samsunspor Spor Haberler

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