Samsunspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Trabzonspor'u sahasında ağırlayacak

Samsunspor, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Trabzonspor'u sahasında ağırlayacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda Trabzonspor ile karşılaşacak. İlk 6 haftada 4 puanla averajla 16. sırada yer alan kırmızı-beyazlı takım, sahasında kazanarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak.
Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek.
Ligin ilk 6 haftasında birer galibiyet ve beraberlik ile 4 mağlubiyet alan kırmızı-beyazlı takım, topladığı 4 puanla 7. haftaya averajla 16. sırada girdi.
Karadeniz ekibi, sahasında Trabzonspor'u yenerek alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.
Samsunspor'da Trabzonspor maçı öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.
Kaynak: AA