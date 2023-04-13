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Samsunspor Süper Lig'e yükseldi

Samsunspor Süper Lig'e yükseldi

Spor Haberleri

Samsunspor, 1. Lig'de en yakın takipçisi Eyüpspor'un mağlubiyetiyle Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımı 20 maçlık yenilmezlik serisiyle lig üstüne taşıdı.

SAMSUNSPOR

Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'deki en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne sahasında 2-0 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından 11 sezon sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Samsunspor'un Süper Lig'e çıkışı, hem kentte hem de İstanbul'da coşku ile kutlandı. İstanbul Samsunsporlular Derneği, Başkan Yüksel Yıldırım ile birlikte büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise 7'nci sırada aldığı takımı 20 maçlık yenilmezlik serisiyle Süper Lig'e taşıma gururu yaşadı. Eroğlu, 12 yıllık kariyerinde 3'üncü şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

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GALATASARAY

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16.00 Rizespor - Sakaryaspor

20.30 Altay - Altınordu

PFDK VE TAHKİM KURULU

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.

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Spor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.

UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNALİ

19.45 Feyenoord (Hollanda) - Roma (İtalya)

22.00 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya)

22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)

UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNALİ

19.45 Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)

22.00 Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)

22.00 Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)

22.00 Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)

BASKETBOL

Euroleague

20.00 Crvena Zvezda - Fenerbahçe Beko

- EuroCup Son 16 Turu

19.45 Türk Telekom Spor - Brescia Leonessa

VOLEYBOL

Şampiyonlar Ligi Kadınlar

19.00 Fenerbahçe Opet – VakıfBank

BİLARDO

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CİMNASTİK

Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası devam edecek.

TENİS

Türkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası Antalya'da devam ediyor.

GÜREŞ

14.00 Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi Türkiye Güreş Federasyonu medya günü organize edecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Hüseyin Eroğlu Samsunspor Eyüpspor Spor Haberler

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