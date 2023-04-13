Samsunspor Süper Lig'e yükseldi

SAMSUNSPOR

Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'deki en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne sahasında 2-0 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından 11 sezon sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Samsunspor'un Süper Lig'e çıkışı, hem kentte hem de İstanbul'da coşku ile kutlandı. İstanbul Samsunsporlular Derneği, Başkan Yüksel Yıldırım ile birlikte büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise 7'nci sırada aldığı takımı 20 maçlık yenilmezlik serisiyle Süper Lig'e taşıma gururu yaşadı. Eroğlu, 12 yıllık kariyerinde 3'üncü şampiyonluğunu elde etmiş oldu.

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14.00 Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi Türkiye Güreş Federasyonu medya günü organize edecek.