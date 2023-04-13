Samsunspor Süper Lig'e yükseldi
Spor Haberleri
Samsunspor, 1. Lig'de en yakın takipçisi Eyüpspor'un mağlubiyetiyle Süper Lig'e yükselmeyi garantiledi. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu, takımı 20 maçlık yenilmezlik serisiyle lig üstüne taşıdı.
SAMSUNSPOR
Samsunspor, Spor Toto 1'inci Lig'deki en yakın takipçisi Eyüpspor'un Gençlerbirliği'ne sahasında 2-0 mağlup olmasının ardından ligin bitimine 6 hafta kala Süper Lig'e çıkmayı garantiledi. Karadeniz ekibi, bu sonucun ardından 11 sezon sonra Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Samsunspor'un Süper Lig'e çıkışı, hem kentte hem de İstanbul'da coşku ile kutlandı. İstanbul Samsunsporlular Derneği, Başkan Yüksel Yıldırım ile birlikte büyük sevinç yaşadı. Teknik direktör Hüseyin Eroğlu ise 7'nci sırada aldığı takımı 20 maçlık yenilmezlik serisiyle Süper Lig'e taşıma gururu yaşadı. Eroğlu, 12 yıllık kariyerinde 3'üncü şampiyonluğunu elde etmiş oldu.
Rıza Kayaalp'in hedefi, efsane Rus güreşçinin altın madalya rekorunu egale etmekRıza Kayaalp: Avrupa rekorunu kırıp kazanamadığım olimpiyat şampiyonluğunu kazanmak istiyorum"Avrupa'da en çok madalya alan sporcu olmak istiyorum"
Özer Hurmacı: Takım savunmasına yardım etmem gerektiğini düşündüm"Takımın modu düştü, oyuna girme kararı aldım""Bursaspor'un amacı her maçı kazanmaktır"
Milli güreşçilerin hedefi ramazan bayramında çifte bayram yaşatmakAli Cengiz: Hedefimiz altın madalyaAdem Burak Uzun: Bayramda Türkiye'ye bir madalya kazandırabiliriz
EUROLEAGUE KADINLAR DÖRTLÜ FİNALE DOĞRU12.30 EuroLegue Kadınlar Dörtlü Final'de mücadele edecek olan Fenerbahçe Alagöz Holding, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, Familia Schio ve USK Praha takımlarının başantrenörleri ve takım kaptanlarının yer aldığı basın toplantısı düzenlenecek.
GALATASARAYSarı-kırmızılılarda Kayserispor maçının hazırlıkları tamamlanacak.
FENERBAHÇESarı-lacivertliler, MKE Ankaragücü karşılaşmasının çalışmaları sürecek.
BEŞİKTAŞSiyah-beyazlılarda Trabzonspor maçı hazırlıkları devam edecek.
SPOR TOTO 1. LİG16.00 Rizespor - Sakaryaspor 20.30 Altay - Altınordu
PFDK VE TAHKİM KURULUProfesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) ve Tahkim Kurulu kararları açıklanacak.
HAKEMLER AÇIKLANACAKSpor Toto Süper Lig'de 29. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli olacak.
UEFA AVRUPA LİGİ ÇEYREK FİNALİ19.45 Feyenoord (Hollanda) - Roma (İtalya)22.00 Juventus (İtalya) - Sporting Lizbon (Portekiz)22.00 Manchester United (İngiltere) - Sevilla (İspanya)22.00 Bayer Leverkusen (Almanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika)
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ ÇEYREK FİNALİ19.45 Gent (Belçika) - West Ham United (İngiltere)22.00 Lech Poznan (Polonya) - Fiorentina (İtalya)22.00 Anderlecht (Belçika) - AZ Alkmaar (Hollanda)22.00 Basel (İsviçre) - Nice (Fransa)
BASKETBOLEuroleague20.00 Crvena Zvezda - Fenerbahçe Beko
- EuroCup Son 16 Turu19.45 Türk Telekom Spor - Brescia Leonessa
VOLEYBOLŞampiyonlar Ligi Kadınlar19.00 Fenerbahçe Opet – VakıfBank
BİLARDOAvrupa Bilardo Şampiyonası heyecanı Antalya'da sürüyor. Türk sporcular milli takımlar artistik bilardoda altın madalya için ter dökecek
CİMNASTİKAntalya Spor Salonu'nda düzenlenen 10. Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası devam edecek.
TENİSTürkiye Tenis Federasyonu ev sahipliğinde gerçekleştirilen Billie Jean King Cup Tenis Turnuvası Antalya'da devam ediyor.
GÜREŞ
14.00 Hırvatistan'ın Zagreb kentinde 17-23 Nisan tarihleri arasında düzenlenecek Büyükler Avrupa Güreş Şampiyonası öncesi Türkiye Güreş Federasyonu medya günü organize edecek.