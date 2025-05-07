Erdoğan'dan Hindistan-Pakistan savaşına ilişkin ilk mesaj: Enerjiden bağımsız okuyamayız

Dünyayı tedirgin eden yeni savaşın asıl sebebini işaret etti
Pakistan, Hindistan'ın saldırıları sonrası orduya 'karşılık verme' yetkisi verdi

Savaş büyüyor! Hükümet orduya resmen yetki verdi
Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin aldıkları oy oranları

Son seçim anketinde sürpriz sonuçlar! İşte partilerin oy oranları
CHP şoförüne 13,5 yıl hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Polisin üzerine süren CHP şoförüne hapis istemi! Otobüs silah sayıldı

Samsunspor, Sivasspor Maçı Öncesi 3 Gün İzin Aldı

Samsunspor, Sivasspor Maçı Öncesi 3 Gün İzin Aldı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor ile oynayacağı maç için bugünkü antrenmanın ardından 3 gün izin verme kararı aldı. Takım, antrenmanlarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürüyor.

Trendyol Süper Lig'de 3.'lük yarışını sürdüren Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanın ardından 3 günlük ara verdi.

Süper Lig'de haftalardır 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, bu haftayı BAY geçirecek. Karadeniz temsilcisi Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde bugünkü antrenmanda kuvvet çalışması, 5'e 2 pas oyunu ve taktik idmanları gerçekleştirdi.

Futbolcular ve teknik heyet, antrenmanın ardından 3 günlük izne ayrıldı. Samsunspor, 11 Mayıs Pazar günü yeniden toplanarak, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Osman Gökçek, Meclis'e Yavaş maskeli cansız mankenle geldi

"Duyunca inanamayacaksınız" diyen Osman Gökçek, Meclis'e böyle geldi
Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme

Osimhen'den Fenerbahçe'ye bomba gönderme
Pakistan'ın düşürdüğü savaş uçaklarıyla Çin servet kazandı

Pakistan'ın düşürdüğü uçaklarla bir ülke servet kazandı
Azerbaycan, Hindistan-Pakistan geriliminde tarafını seçti

Aliyev, Hindistan-Pakistan savaşında tarafını seçti
Yeşil Pasaport'un kapsamının genişletilmesi teklifi TBMM'ye sunuldu

Bir meslek grubuna daha Yeşil Pasaport ayrıcalığı geliyor
Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor

Cenazelerin en çok tartışılan geleneği son buluyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.