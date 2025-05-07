Samsunspor, Sivasspor Maçı Öncesi 3 Gün İzin Aldı
Trendyol Süper Lig'de 3. sırada yer alan Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor ile oynayacağı maç için bugünkü antrenmanın ardından 3 gün izin verme kararı aldı. Takım, antrenmanlarını Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde sürdürüyor.
Trendyol Süper Lig'de 3.'lük yarışını sürdüren Samsunspor, ligde kalma mücadelesi veren Sivasspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanın ardından 3 günlük ara verdi.
Süper Lig'de haftalardır 3. sırada yer alan kırmızı-beyazlı ekip, bu haftayı BAY geçirecek. Karadeniz temsilcisi Teknik Direktör Thomas Reis yönetiminde bugünkü antrenmanda kuvvet çalışması, 5'e 2 pas oyunu ve taktik idmanları gerçekleştirdi.
Futbolcular ve teknik heyet, antrenmanın ardından 3 günlük izne ayrıldı. Samsunspor, 11 Mayıs Pazar günü yeniden toplanarak, Sivasspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam edecek. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor