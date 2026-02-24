Haberler

Samsunspor, Shkendija maçının hazırlıklarına başladı

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında Kuzey Makedonya temsilcisi Shkendija ile 26 Şubat Perşembe günü sahasında oynayacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thorsten Fink yönetimindeki idmana salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan futbolcular, çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Tedavilerine devam edilen Emre Kılınç, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly, takımdan ayrı çalıştı.

Karadeniz ekibi, Shkendija maçının hazırlıklarını yarınki idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün
