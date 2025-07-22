Samsunspor, SC Telstar ile 3-3 Beraber Kaldı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hollanda'da hazırlık maçlarına devam eden Samsunspor, SC Telstar ile oynadığı karşılaşmada 3-3'lük skorla berabere kaldı. Maçta Samsunspor'un gollerini Mouandilmadji, Makounmbou ve Dimata atarken, SC Telstar'ın golleri ise Tomasson (kendi kalesine), Mertens ve Nwankwo'dan geldi.

Hollanda'da sezon öncesi çalışmalarını sürdüren Samsunspor, ikinci hazırlık maçında Hollanda Eredivisie takımlarından SC Telstar'ı ile 3-3 berabere kaldı.

Arnhem kentindeki RKSV Driel Tesislerinde oynanan karşılaşmayı Hollanda'dan Martin Wever, Bilal Şahiner ve Tycho Van Brink hakem üçlüsü yönetti.

Teknik direktör Thomas Reis, kırmızı-beyazlı takımı SC Telstar karşısına Okan Kocuk, Mendes, Tomasson, Bedirhan Çetin, Van Drongelen, Celil Yüksel, Makounmbou, Emre Kılınç, Holse, Musaba, Mounandilmadji ilk 11'i ile çıktı.

Anthony Corriera'nın çalıştırdığı SC Telstar ise maça Koeman, Hardeveld, Offerhaus, Bakker, Hetli, Owusu, Noslin, Rossen, Hagendoom, Koswal ve Brouver ile başladı.

Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 31. dakikada Mouandilmadji, 60.dakikada Makounmbou ve 68. dakikada ikinci yarıda oyuna dahil olan Dimata kaydetti.

Hollanda ekibinin gollerini ise 21. dakikada Tomasson (kendi kalesine), 59. dakikada Mertens ve 76. dakikada Nwankwo attı.

Kaynak: AA / Veysel Altun - Spor
Bakan Fidan, İsrail'in gerçek niyetini açıkça anlattı: Biz buna izin vermeyeceğiz

İsrail'in gerçek amacını anlatıp meydan okudu: İzin vermeyeceğiz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı

Ölen sevgilisini streç filme sarıp 2 gün beraber yaşadı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.