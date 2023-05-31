Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Samsunspor Şampiyonluk Kupasını Asarcık'ta Taraftarıyla Buluşturdu

Samsunspor Şampiyonluk Kupasını Asarcık'ta Taraftarıyla Buluşturdu

Spor Haberleri

Spor Toto 1. Lig şampiyonu Samsunspor, şampiyonluk kupasını Asarcık ilçesindeki taraftarıyla buluşturdu. Samsunspor yönetimi ayrıca Belediye Başkanı Şerif Kılaguz'u da ziyaret etti.

Spor Toto 1. Lig şampiyonu Samsunspor, şampiyonluk kupasını Asarcık ilçesindeki taraftarıyla buluşturdu.

Spor Toto 1. Lig şampiyonu olarak 11 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Samsunspor, şampiyonluk kupasını Samsun'un Asarcık ilçesindeki taraftarına götürdü. Samsunspor yönetimi ardından da Belediye Başkanı Şerif Kılaguz'u makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Samsunspor İcra Kurulu Üyesi Suat Çakır, "Samsunsporumuz uzun bir bir aradan sonra çıktığı Süper Lig'de de sergileyeceği futbol ile güzel başarılara imza atacaktır. Bundan eminiz. Bizler tüm Asarcıklı taraftarlarımıza takımımıza verdikleri desteklerinden dolaylı çok teşekkür ederiz" dedi.

İlçe gençlerinin büyük ilgi gösterdiği programda Asarcıklı taraftarlar, şampiyonluk kupasıyla bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Asarcık Samsun Spor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title