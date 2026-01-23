Haberler

Samsunspor'dan sakatlık bilgilendirmesi

Samsunspor, sakatlıkları bulunan Holse, Eyüp Aydın, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly'nin tedavi süreçleri hakkında bilgi verdi. Oyuncuların sağlık durumları ve antrenman planları açıklandı.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor, sakatlıkları bulunan Holse, Eyüp Aydın, Afonso Sousa ve Tanguy Coulibaly hakkında bilgilendirmede bulundu.

Samsunspor sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgilendirmede bulundu. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Carlo Holse, geçirmiş olduğu sindirim sistemi enfeksiyonu (akut gastroenterit) sonrasında takım antrenmanlarına kısmen katılmaya başlamıştır. Ancak fiziki olarak henüz tam hazır olmaması ve muhtemel sakatlık riskine karşı, Kocaelispor karşılaşmasının maç kadrosuna dahil edilmemiştir. Oyuncumuz Eyüp Aydın, yaşamış olduğu kasık ağrıları (Osteitis Pubis) nedeniyle uygulanan tedavi sürecinin ardından, fizyoterapist eşliğinde saha ve salon çalışmalarını tamamlamıştır. Oyuncumuz, önümüzdeki haftanın başından itibaren takım antrenmanlarına katılacaktır. Oyuncumuz Afonso Sousa, yaşamış olduğu sol ayak bileği çoklu bağ yaralanması, kemik ödemi ve kemik eziği (bone bruise) nedeniyle uygulanan tedavi süreci ile salon çalışmalarını tamamlamıştır. Oyuncumuz, önümüzdeki hafta fizyoterapist kontrolünde saha çalışmalarına başlayacaktır. Oyuncumuz Tanguy Coulibaly, antrenman sırasında sol dizine aldığı darbe sonrası, daha önce tedavisi devam eden sakatlık bölgesinde ağrı ve hassasiyet hissetmiştir. İleri tetkik ve görüntüleme işlemleri için İstanbul'da bulunan sponsor hastanemiz Ulus Liv Hospital'a yönlendirilmiştir. Oyuncumuzun sağlık durumuyla alakalı detaylı bilgilendirme, kontrollerin tamamlanmasının ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Samsunspor'un Kocaelispor maç kadrosunda sakatlığını atlatan Rick van Drongelen, Afrika Kupası'ndan dönen Cherif Ndiaye, yeni transferler İrfan Can Eğribayat, Yalçın Kayan, Elayis Tavsan ve Jaures Assoumou da yer aldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
