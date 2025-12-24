Samsunspor, Richie Omorowa'yı Olympiakos Nicosia'ya kiraladıklarını açıkladı

Haberler

Samsunspor, sezon başında kadrosuna kattığı santrafor Richie Omorowa'yı Kıbrıs Ligi ekiplerinden Olympiakos Nicosia'ya kiraladığını açıkladı. Omorowa, daha önce İsveç ekibi Degerfors'a kiralanmıştı.

Samsunspor, sezon başında Hollanda'nın Excelsior kulübünden 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Richie Omorowa'yı kadrosuna katarak oyuncuyu İsveç ekibi Degerfors'a kiraladı. İlk devrenin bitmesinin ardından kiralık sözleşmesi sona eren Omorowa'nın bu kez de Kıbrıs Ligi ekiplerinden Olympiakos Nicosia'ya sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.

Resmi açıklama Samsunspor'un sosyal medya hesaplarından kamuoyuna bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
