Samsunspor, Richie Omorowa'yı Olympiakos Nicosia'ya kiraladıklarını açıkladı

SAMSUNSPOR, sezon başında kadrosuna kattığı Richie Omorowa'yı Kıbrıs Ligi ekiplerinden Olympiakos Nicosia'ya kiraladıklarını açıkladı.

Samsunspor, sezon başında Hollanda'nın Excelsior kulübünden 21 yaşındaki santrafor oyuncusu Richie Omorowa'yı kadrosuna katarak oyuncuyu İsveç ekibi Degerfors'a kiraladı. İlk devrenin bitmesinin ardından kiralık sözleşmesi sona eren Omorowa'nın bu kez de Kıbrıs Ligi ekiplerinden Olympiakos Nicosia'ya sezon sonuna kadar kiralandığı açıklandı.

Resmi açıklama Samsunspor'un sosyal medya hesaplarından kamuoyuna bildirildi.