Haberler

Samsunspor, Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında yarın Rayo Vallecano ile karşılaşacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek. Maç, yarın saat 20.45'te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Rayo Vallecano'yu konuk edecek

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Rumen hakem Marian Barbu'nun yöneteceği müsabaka, TRT 1'den canlı yayımlanacak.

Kırmızı-beyazlı ekip, ilk maçta rakibini yenerek İspanya'daki rövanş müsabakasına avantajlı skorla gitmeyi hedefliyor.

Samsunspor'da 4 eksik

Samsunspor'da UEFA listesine eklenmeyen Elayis Tavsan ve Yalçın Kayan, statü gereği Rayo Vallecano karşısında kadroda yer alamayacak.

Sakatlıkları devam eden Jaures Assoumou ve Bedirhan Çetin de bu maçta forma giyemeyecek.

Sakatlıkları nedeniyle yaklaşık 3 aydır takımdan ayrı olan Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa'nın ise iyileşmelerine rağmen kadroda yer alıp almayacaklarına teknik direktör Thorsten Fink karar verecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün
Savaşta 12. gün! İran'dan tarihi operasyon geldi, İsrail ölenlerin sayısını açıkladı

İran'dan tarihi operasyon geldi! İsrail ölenlerin sayısını açıkladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler

Trump'ı küplere bindirecek heykel! ABD'nin orta yerine diktiler
Yamal'ın dün gece yapamadığı şeyi duyunca hayret edeceksiniz

Dün gece kabusu yaşadı
Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli

Akaryakıta indirim geliyor! Tarih bile belli
Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne operasyon! Çok sayıda gözaltı var

Büyükşehir belediyesine operasyon! Çok sayıda gözaltı var
2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü

2 çocuğunun annesini acımasızca öldürdü
Galatasaray yapay zekanın ayarlarıyla oynadı! 'Tur Aslan'ın' diyor

Galatasaray yapay zekanın da ayarlarıyla oynadı