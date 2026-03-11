Haberler

Samsunspor, Rayo Vallecano maçına hazır

Güncelleme:
Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında yarın İspanya temsilcisi Rayo Vallecano ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde futbolcular yaklaşık 1 saat 10 dakika çalıştı.

İdmanın basına açık ilk 15 dakikalık bölümünde ısınma hareketleri yapan oyuncular, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak Samsunspor-Rayo Vallecano karşılaşması, yarın saat 20.45'te başlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün
