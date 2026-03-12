Haberler

Samsunspor, Rayo Vallecano karşısında tur şansını zora soktu

Güncelleme:
UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Samsunspor, Rayo Vallecano'ya 3-1 kaybetti. Mücadelenin rövanşı 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk müsabakasında Samsunspor ile İspanya temsilcisi Rayo Vallecano karşı karşıya geldi. Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Rayo Vallecano, 3-1 kazandı.

SAMSUNSPOR'UN İLK 11'İ

Teknik Direktör Thorsten Fink, Süper Lig'de son oynanan Fenerbahçe müsabakasının kadrosunu korudu. Samsunspor, Rayo Vallecano maçına Okan Kocuk, Yunus Emre Çitf, Satka, Van Drongelen, Tomasson, Celil Yüksel, Makoumbou, Ntcham, Mendes, Holse ve Mouandilmadji ilk 11'i ile çıktı.

TUR ŞANSIMIZI ZORA SOKTUK

Rayo Vallecano'ya galibiyeti getiren golleri 15 ve 78. dakikada Alemao, 40. dakikada Alvaro Garcia kaydetti. Samsunspor'un tek golü 21. dakikada Marius Mouandilmadji ile geldi.

RÖVANŞ MAÇI İSPANYA'DA

Bu karşılaşmanın rövanşı 19 Mart Perşembe günü saat 23.00'te İspanya'da oynanacak. Temsilcimiz Samsunspor'a turu geçmesi için en az 3 farklı galibiyet gerekecek.

Cemre Yıldız
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıKenan polat:

yükselin içinden geçmişler

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKenan polat:

yükselin mı na komuslar

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

