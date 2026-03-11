Samsunspor, Rayo Vallecano maçı hazırlıklarını tamamladı

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra dar alan oyunu gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rayo Vallecano karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı.

Samsunspor, Rayo Vallecano'yu yarın akşam 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Alexandru Barbu yönetecek. Barbu'nun yardımcılıklarını ise Mircea Mihail Grigoriu ve Adrian Vornicu yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı