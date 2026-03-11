Haberler

Samsunspor, Rayo Vallecano maçı hazırlıklarını tamamladı

Samsunspor, Rayo Vallecano maçı hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile karşılaşmak için hazırlıklarını tamamladı. Antrenmanın ilk bölümü basına açık yapılırken, taktik çalışmaları kapalı alanda gerçekleştirildi.

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi son 16 turu ilk maçında İspanyol ekibi Rayo Vallecano ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk bölümü basına açık olarak yapıldı. Isınma hareketleriyle başlayan idmanda futbolcular daha sonra dar alan oyunu gerçekleştirdi. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rayo Vallecano karşılaşmasının taktik çalışması yapıldı.

Samsunspor, Rayo Vallecano'yu yarın akşam 19 Mayıs Stadyumu'nda ağırlayacak. Saat 20.45'te başlayacak mücadeleyi Romanya Futbol Federasyonu'ndan Marian Alexandru Barbu yönetecek. Barbu'nun yardımcılıklarını ise Mircea Mihail Grigoriu ve Adrian Vornicu yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Şampiyonlar Ligi'ne damga vuran muhabir

Herkes onu konuşuyor!
Yolun sonu! 4 ünlü telefon artık tarih oluyor

4 ünlü telefon artık tarih oluyor
Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu: Kızımı ayda 45 dakika görüyorum

Şoförün konuşması İBB davasına damga vurdu
Ekranda gördüğüne dayanamayıp resmen delirdi

Gördüğü manzaraya dayanamadı!
Savaştaki Rusya'dan dikkat çeken İstanbul çıkışı

Savaştaki Rusya'dan gündem yaratacak İstanbul çıkışı
Serdal Adalı ilk kez açıkladı: Galatasaray'ın da böyle bir talebi varmış

Galatasaray'dan TFF'ye başvuru! İstedikleri şeyi ilk kez o açıkladı