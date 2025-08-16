Samsunspor, Polonyalı Kaleci Albert Posiadala'yı Kiraladı

Samsunspor, Polonyalı Kaleci Albert Posiadala'yı Kiraladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Norveç'in Molde FK takımından 22 yaşındaki kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiraladığını duyurdu. Posiadala, bu sezon 11 maçta forma giyip 16 gol yedi ve 3 maçta kalesini gole kapattı.

SAMSUNSPOR, Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiraladıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Samsunspor'da teknik heyetin raporları doğrultusunda transfer çalışmalarını aralıksız sürüyor. Son olarak Norveç Eliteserien ekiplerinden Molde FK'da forma giyen 22 yaşındaki Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiraladıklarını açıkladı. 1.93 metre boyundaki Posiadala, 2024-2025 sezonunda görev aldığı 11 karşılaşmada kalesinde 16 gol gördü ve 3 maçta kalesini gole kapattı.

Samsunspor Kulübü'nün sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada ise, "Kulübümüz Polonyalı kaleci Albert Posiadala'yı devre arasına kadar kiralık olarak kadrosuna kattı. Samsunspor ailesine hoş geldin, Albert!" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
2 yaşında içtiği yağ çözücü hayatını kararttı! 70 defa ameliyat oldu

2 yaşında içtiği kimyasal hayatını kararttı! 70 kez ameliyat oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otilia'dan Sinan Akçıl itirafı: Genç ve aptaldım

Bir dönem aşk yaşamışlardı! İtirafı ortalığı karıştırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.