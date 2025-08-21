Samsunspor, Panathinaikos Maçını Değerlendirdi: 'Sonuç İstediğimiz Gibi Olmadı'

Güncelleme:
UEFA Avrupa Ligi'nde Panathinaikos'a 2-1 kaybeden Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, performanstan memnun olduklarını ancak sonucun beklentilerinin altında kaldığını ifade etti. Reis, ikinci maçta daha iyi bir sonuç almak için çalışacaklarını belirtti.

1 kaybettikleri maçın ardından, "Performanstan memnunum ama sonuç istediğimiz gibi olmadı" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu'nda deplasmanda Panathinaikos'a 2-1 kaybeden Samsunspor'da Teknik Direktör Thomas Reis, karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi. Üzücü bir mağlubiyet aldıklarını ifade eden Reis, "Sonuç bizim adımıza istediğimiz en iyi sonuç değildi. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Şanssız olduğumuz pozisyonlar vardı. Onlar defansif anlamda çok iyi bir takım. Kornerden 2 gol yedik. Bunlardan ders alacağız. Taraftara mesajımız çok net; ikinci maçta en iyisini yapacağız. Uzun süre sonra Avrupa'da ilk maçımıza çıktık. Gösterdiğimiz performanstan mutluyuz ama sonuç istediğimiz gibi olmadı. İkinci maçta bir iki oyuncumuz daha kadroya katılacak. Onlarla birlikte dilerim iyi bir sonuç alırız" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
