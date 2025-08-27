Samsunspor-Panathinaikos Maçı İçin Taraftarlara Uyarı

Samsun Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsunspor- Panathinaikos karşılaşması öncesi tribün girişlerinde yoğunluk yaşanmaması için taraftarlara uyarılarda bulunuldu.

Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü sosyal medya hesaplarında yapılan duyuruda seyircilerin ve araçların müsabaka başlangıç saatinden en az 3 saat önce tribünlere alınmaya başlanacağı belirtildi.

Yapılan açıklama şu şekilde:

"Perşembe günü oynanacak Panathinaikos müsabakasında stadyumda bulunan tüm kapı ve turnikeler açılacak olup, yoğunluk oluşmaması için taraftarlarımız aynı tribüne çıkan diğer kapıları da kullanabilir. Yeni nesil kimlik kart ve QR kod ile stadyuma giriş yapılabilecek olup, girişlerde sıkıntı yaşanmaması için taraftarların yeni nesil kimlik kartını yanında bulunması ve cep telefonlarına BİLETİNİAL uygulaması yüklemeleri, tribünlere girişlerde yoğunluk oluşma ihtimali göz önünde bulundurularak taraftarların müsabaka saatinden makul bir süre önce stadyuma gelmeleri önem arz etmektedir." - SAMSUN