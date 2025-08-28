Samsunspor, Panathinaikos ile Golsüz Beraberlik Sağladı

UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu rövanş maçında Samsunspor, sahasında Yunanistan ekibi Panathinaikos ile golsüz berabere kaldı. İlk maçı 2-1 kaybeden Karadeniz temsilcisi bu sonuçla yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada ani gelişen atakta Ioannidis'in ceza sahası sol çaprazından şutunda top az farkla yandan auta çıktı.

66. dakikada defanstan gelen uzun topta Tete kaleciyle karşı karşıya kaldı. Okan ayaklarıyla son anda pozisyonu uzaklaştırdı.

70. dakikada Zeki'nin kullandığı kornerde Dimata'nın kafa vuruşunda top arka direğin dibinden auta çıktı.

88. dakikada ceza sahası solundan Soner'in kullandığı serbest vuruşta top az farkla üstten auta gitti.

Hakemler: Irfan Peljto, Senad Ibrisimbegovic, Davor Beljo

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Mendes dk. 78), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel (Holse dk. 60), Anthony Makoumbou (Soner Aydoğdu dk. 85), Olivier Ntcham, Antonie Musaba, Emre Kılınç (Dimata dk. 60), Marius Mouandilmadji (Polat dk. 78)

Yedekler: Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Frank Atoen, Soner Gönül, Yunus Çift

Teknik Direktör: Thomas Reis

Panathinaikos: Bartlomiej Dragowski, Giannis Kotsiras, Erik Palmer-Brown, Ahmed Touba, Giorgos Kiriakopoulos, Pedro Chirivella, Gnezda Cerin, Anastasios Bakasetas (Siopis dk. Dk. 71), Filip Djuricic (Pellistri dk. 63), Mateus Tete (Jeremejeff dk.89), Fotis Ioannidis (Swiderski dk. 71)

Yedekler: Alban Lafont, Kostas Kotsaris, Davide Calabria, Anass Zaroury, Sverrir Ingason, Daniel Mancini, Filip Mladenovic, Jeremejeff, Adriano Bregou

Teknik Direktör: Rui Vitoria

Sarı kartlar: Tomasson, Drongelen (Samsunspor), Cerin, Touba, Jeremejeff (Panathinaikos) - SAMSUN