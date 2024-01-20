Üye Girişi
Haberler

Samsunspor Otobüs Kazası Kurbanları Anıldı

Güncelleme:
Abone Ol

35 yıl önce gerçekleşen Samsunspor otobüs kazasında hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcular ve personeller için anma töreni düzenlendi. Kazanın 35. yıl dönümünde Samsunspor tarafından Asri ve Kıranköy Mezarlığı'nda anma programı gerçekleştirildi.

35 yıl önce 20 Ocak 1989 tarihinde kaza yapan Samsun spor otobüsünde hayatını kaybeden teknik direktör, futbolcular ve personeller için anma töreni düzenlendi.

20 Ocak 1989, Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçti. Malatya spor ile deplasmanda oynanacak maç için yola çıkan Samsun spor kafilesini taşıyan otobüsün Havza ilçesinde bir kamyonla çarpışması sonucu Teknik Direktör Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmiş, takım kaptanı Emin Kar da felç kalmıştı. Kazanın 35. yıl dönümünde Samsun spor tarafından Asri ve Kıranköy Mezarlığı'nda anma programı düzenlendi.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ve dua edilmesinin ardından konuşan Samsun spor Kulübü Yönetim Kurulu üyesi Fazlıhan Carus, "Kaza, spor tarihinin en elim kazalarından biri olarak tarihe geçmiştir. Bu kaza sadece şehrimiz ve Samsunspor'a gönül verenler için değil, tüm spor camiasının ve futbol severlerin hafızalarında yer etmiştir. Şanlı bayrağımızdan aldığı renkler ve Atatürk armalı formasıyla hak ettiği mutlu günlere ulaşacağına inancım tamdır. Samsunspor geçmişte olduğu gibi bundan sonrada büyük başarılara imza atacaktır" dedi.

Ayrıca aynı kazada felç kalan ve geçen yıl vefat eden Samsunspor'un efsane futbolcusu ve eski başkanı Emin Kar da Asri Mezarlık'taki kabrinde dualarla anıldı. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Mete Adanır, Zonguldak'ta Muzaffer Badalıoğlu ve Sırbistan'da da Zoran Tomiç için tören yapıldı.

Törene Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Nihat Soğuk, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, Saadet Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, Samsun Garnizon Komutanı Gazi Tümgeneral Davut Ala, Cumhur İttifakı Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Doğan, Canik Belediye Başkanı İbrahim Sandıkçı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, Samsunspor İcra Kurulu üyesi Soner Soykan, Suat Çakır, Samsunspor Futbol Direktörü Fuat Çapa, futbolcular Osman Çelik, Yunus Emre Çift ve Mustafa Haluk Tan ile vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Samsunspor Samsun Teknik Direktör Kaza Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Yasin Kartoğlu kimdir, ne mezunu? Yasin Kartoğlu hayatı ve kariyeri! Yasin Kartoğlu kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir kimdir? Ali Talip Özdemir kaç yaşında, nereli? Ali Talip Özdemir hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır kimdir, nereli? Hakan Bahadır hayatı ve kariyeri! Hakan Bahadır ne mezunu? Abdullah Özdemir kimdir, nereli? Abdullah Özdemir hayatı ve kariyeri! Abdullah Özdemir ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu kimdir, ne mezunu? Abdullah Küçükoğlu hayatı ve kariyeri! Abdullah Küçükoğlu kaç yaşında, nereli? Mustafa Candaroğlu kimdir, ne mezunu? Mustafa Candaroğlu hayatı ve kariyeri! Mustafa Candaroğlu kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy kimdir, ne mezunu? Ömer Arısoy kaç yaşında, nereli? Ömer Arısoy hayatı ve kariyeri! Gökhan Yüksel kimdir? Gökhan Yüksel kaç yaşında, nereli? Gökhan Yüksel hayatı ve kariyeri! Hüseyin Coşkun kimdir, kaç yaşında? Hüseyin Coşkun ne mezunu? Mevlüt Öztekin kimdir? Mevlüt Öztekin hayatı ve kariyeri! Mevlüt Öztekin ne mezunu? Hasan Tahsin Usta kimdir? Hasan Tahsin Usta kaç yaşında, nereli? Hasan Tahsin Usta hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün Turan kimdir? Mehmet Ergün Turan hayatı ve kariyeri! Mehmet Ergün ne mezunu? Serkan Toper kimdir, nereli? Serkan Toper hayatı ve kariyeri! Serkan Toper ne mezunu? İlknur Kovaç kimdir, nereli? İlknur Kovaç hayatı ve kariyeri! İlknur Kovaç ne mezunu? İsmet Yıldırım kimdir, nereli? İsmet Yıldırım hayatı ve kariyeri! İsmet Yıldırım ne mezunu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title