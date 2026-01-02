Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesini feshetti
Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi. Fenerbahçe, anlaşmaya vardığı Musaba transferini açıklamaya hazırlanıyor.
- Samsunspor, Anthony Musaba'nın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.
- Fenerbahçe, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzaladı.
- Anthony Musaba, Fenerbahçe'de yıllık 1 milyon euro maaş alacak.
Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Anthony Musaba için sıcak bir gelişme yaşandı. Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
MUSABA İÇİN İMZALAR ATILDI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe Samsunspor'dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba'ya imza attırdı. Anthony Musaba'nın Fenerbahçe ile 4.5 yıllık anlaşmaya vardığı, 22 yaşındaki futbolcunun yıllık 1 milyon euro maaş kazanacağı belirtildi. Fenerbahçe'nin transferi kısa süre içerisinde açıklaması bekleniyor.
SEZON PERFORMANSI
Musaba, Samsunspor formasıyla sahaya bu sezon çıktığı 22 maçta 6 gol attı ve 3 kez asist katkısında bulundu.
İşte Samsunspor'un TFF'ye yaptığı bildiri: