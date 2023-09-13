Samsunspor, Muhammed Gümüşkaya'yı kiraladı

Samsunspor, KVC Westerlo takımından 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı 1 yıllığına kiraladı.

Yaz transfer döneminin hareketli takımlarından Samsunspor, Belçika'nın KVC Westerlo takımından orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'yı 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığını açıkladı. Kırmızı-beyazlı ekipten yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kulübümüz en son KVC Westerlo takımında oynayan 22 yaşındaki orta saha oyuncusu Muhammed Gümüşkaya ile 1 yıllık geçici transfer sözleşmesi imzalamıştır. Sporcumuza ve camiamıza hayırlı olması dileklerimizle."

Futbola Fenerbahçe altyapısında başlayan Gümüşkaya, sırasıyla Boluspor (k), Giresunspor (k) ve Westerlo takımlarında forma giydi. Kariyerinde 78 maça çıkan genç futbolcu, 8 kez fileleri sarsma başarısı gösterdi. - SAMSUN