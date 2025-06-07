Samsunspor, Logi Tomasson ile 4+1 Yıllık Sözleşme İmzaladı
Samsunspor, İzlandalı sol bek Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu. Tomasson, Stromsgodset'teki performansı ve milli takım tecrübesi ile kulübe katkıda bulunacak.
Samsunspor, İzlandalı sol bek oyuncusu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
Kırmızı-beyazlı kulübün sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, İzlandalı futbolcu Logi Tomasson ile 4+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Stromsgodset formasıyla gösterdiği performans, sol kanattaki enerjisi, mücadeleci yapısı ve İzlanda Milli Takımı tecrübesiyle artık Atatürklü Arma için sahada olacak" denildi. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor