Samsunspor lige 3 puanla başladı

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Samsunspor ile Gençlerbirliği karşı karşıya geldi. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Samsunspor, 2-1 kazandı.

SAMSUN'DA 3 GOL

67. dakikada Samsunspor 2-0 öne geçti. Kırmızı-beyazlı takımın atağında Holse'nin yaklaşık 20 metreden sert şutunda top kaleci Gökhan Akkan'ı geçerek ağlarla buluştu. 2-0 71. dakikada ev sahibi takımın atağında Holse'nin pasında topla buluşan Muja'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı. 88. dakikada Gençlerlirliği farkı 1'e düşürdü. Ani gelişen misafir takımın atağında Samsunspor defansının ceza sahası içinde uzaklaştıramadığı top Metehan Mimaroğlu'nun önünde kaldı. Bu futbolcu plase vuruşla topu filelere gönderdi ve durumu 2-1 yaptı.

EV SAHİBİ 3 PUANLA BAŞLADI

Bu sonuçla birlikte yeni sezonun ilk maçından galip ayrılan Samsunspor, 3 puanı hanesine yazdırdı. Süper Lig'in yeni ekibi Gençlerbirliği ise puanla tanışamadı. Samsunspor, ligin 2. haftasında Kocaelispor'a konuk olacak. Gençlerbirliği ise Antalyaspor'u ağırlayacak.