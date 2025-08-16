Samsunspor lige 2'de 2 ile başladı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Kocaelispor ile Samsunspor karşı karşıya geldi. Kocaeli Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Samsunspor, 1-0'lık skorla kazandı.

GOL SON DAKİKALARDA GELDİ

Samsunspor'a galibiyeti getiren golü dakika 82'de Rick van Drongelen kaydetti. Kocaelispor'da Samet Yalçın, 44. dakikada kırmızı kart gördü. 31 yaşındaki Samet Yalçın, kariyerindeki ilk kırmızı kartını gördü.

SAMSUNSPOR 2'DE 2 YAPTI

Bu sonucun ardından Samsunspor, 2'de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti. Ligin yeni ekibi Kocaelispor, iki maç sonunda 0 puanda kaldı. Samsunspor'un ligin bir sonraki haftasında oynayacağı Kasımpaşa maçı, UEFA Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos ile karşılaşacağı için ertelendi. Kocaelispor ise, Fenerbahçe deplasmanına gidecek.