Samsunspor ligde ve Avrupa'da kaybetmeyi unuttu
Süper Lig'de ve Avrupa'da fırtına gibi esen Karadeniz temsilcisi Samsunspor, hem Trendyol Süper Lig hem UEFA Konferans Ligi'nde oynadığı son 14 maçta yenilgi yüzü görmedi.
- Samsunspor, Süper Lig ve UEFA Konferans Ligi'nde son 14 maçta 7 galibiyet ve 7 beraberlik alarak 14 maçtır yenilmedi.
- Samsunspor, Süper Lig'de 25 puanla 5. sırada yer alırken, UEFA Konferans Ligi'nde 4 maçta 10 puanla lider konumda.
- Samsunspor'un Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu 5 golle Carlo Holse, UEFA Konferans Ligi'nde ise 4 golle Marius Mouandilmadji oldu.
SAMSUNSPOR 14 MAÇTIR KAYBETMİYOR
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 5. hafta mücadelesinde evinde 2-1 kaybettiği Hesap.com Antalyaspor maçının ardından 10 karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, sırasıyla Kasımpaşa ile golsüz berabere kalırken Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-2 yendi. Ardından Gaziantep FK ile 2-2, Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Samsun ekibi, Zecorner Kayserispor'u 3-1 mağlup etti.
Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlılar, TÜMOSAN Konyaspor'u 3-1 ve ikas Eyüpspor'u 1-0 yendi. Beşiktaş ve Corendon Alanyaspor maçlarından 1-1'lik skorlarla ayrılan Karadeniz ekibi, yenilmezlik serisini 10 maça çıkarmayı başardı. Samsun ekibi ligde topladığı 25 puanla 5. sıraya yerleşti. Süper Lig'de 20 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlılar, kalesinde 13 gol gördü.
Samsun ekibi, bu sezon ilk kez katıldığı UEFA Konferans Ligi'nde 4 müsabakaya çıktı. Legia Varşova'yı deplasmanda 1-0 mağlup eden kırmızı-beyazlı ekip, Dinamo Kiev ve Hamrun Spartans'ı da 3-0'lık skorlarla yendi. Son oynadığı Breidablik maçında ise 2-2 berabere kalan Samsunspor, 4 maçta topladığı 10 puanla 36 takımlı ligde lider bulunuyor. Konferans Ligi'nde 9 gol atma başarısı gösteren kırmızı-beyazlı ekip, kalesinde sadece 2 gole engel olamadı. Konferans Ligi'nde Marius Mouandilmadji 4 golle takımını sırtlarken Anthony Musaba ile Carlo Holse 2'şer ve Emre Kılınç 1 gol kaydetti.
GOL YÜKÜNÜ HOLSE ÇEKTİ
Samsunspor'un Süper Lig'de en çok gol atan oyuncusu Carlo Holse oldu. Danimarkalı oyuncu takımına 5 kez gol sevinci yaşatırken Cherif Ndiaye 4, Anthony Musaba 3, Marius Mouandilmadji, Rick Van Drongelen, Lubomir Satka 2'şer gol attı, Toni Borevkovic ise 1 gol kaydetti. Ligin 2. haftasında Samsunspor'un 1-0 kazandığı Kocaelispor müsabakasında ise Aleksandar Jovanovic kendi kalesine gol attı.