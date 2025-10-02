Samsunspor, Legia Varşova'yı 1-0 Geçti

Haberler

UEFA Konferans Ligi maçında Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaştı. Mücadelenin ilk devresinde Musaba'nın 10. dakikada kaydettiği golle Samsunspor 1-0 öne geçti.

UEFA Konferans Ligi maçında Samsunspor, deplasmanda Polonya ekibi Legia Varşova ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk devresi Samsunspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. dakikada ani gelişen kontratakta rakip ceza sahasına kadar topu sürükleyen Musaba'nın şutunu direğin solundan az farkla auta çıktı.

6. dakikada Vinagre'nin pasında ceza sahası sol çaprazdan Colak'ın sert şutunda top direğin sağından dışarı gitti.

10. dakikada Mouandilmadji'nin dokunduğu topta defansın arkasına iyi sarkan Musaba'nın ters ayağıyla vurduğu şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

22. dakikada Pankov'un kaleye 25 metre uzaklıktan kullandığı serbest vuruşta top direği az farkla dışarı çıktı.

32. dakikada defanstan seken topu ceza sahası yayı üzerinde önünde bulan Augustyniak'ın sert şutunda top yandan auta gitti.

Stat: Municipal

Hakemler: Jeremie Pignard, Aurelien Frouet, Alexis Auger

Legia Varşova: Kacper Tobiasz, Marco Burch, Radovan Pankov, Artur Jedrejczyk, Ruben Vinagre, Rafal Augustyniak, Kacper Urbanski, Wojciech Urbanski, Kacper Chodyna, Petar Stojonovic, Antonio Colak

Yedekler: Gabriel Kobylak, Stave Kapuadi, Pawel Wszolek, Arkadiusz Reca, Jakub Zewlakow, Vahan Bichakchyan, Juergen Elitin, Damian Szymanski, Bartosz Kaputska, Ermal Krasniqi, Noah Weisshaupt, Mileta Rajovic

Teknik Direktör: Edward Lordanescu

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Olivier Ntcham, Carlo Holse, Tanguy Coulibaly, Anthony Musaba, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Albert Posiadala, Efe Töruz, Joe Mendes, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Yunus Emre Çift, Leroy Atoen, Antoine Makoumbou, Polat Yaldır

Teknik Direktör: Thomas Reis

Gol: Musaba (dk. 10) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Augustyniak (Legia Varşova), Celil (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
