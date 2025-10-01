Samsunspor, Legia Varşova Maçına Hazır

SAMSUNSPOR, UEFA Konferans Ligi'nin ilk haftasında deplasmanda Legia Varşova maçın hazırlıklarını tamamladı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk hafta maçında yarın saat 22.00'de Polonya ekibi Legia Varşova'ya konuk olacak. Kırmızı-beyazlılar bu mücadele öncesinde son antrenmanını Jozef Pilsudski Stadı'nda yaparak hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Daha sonra pas çalışması ve dar alan oyunu yapıldı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildi.

Sakatlıkları bulunan Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa ile statü gereği Legia Varşova karşılaşmasında forma giyemeyecek olan Cherif Ndiaye ve Eyüp Aydın antrenmanda yer almadı.