Samsunspor, Legia Varşova ile Deplasmanda UEFA Maçına Hazır

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi'nde yarın Legia Varşova ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenmanda oyuncular, taktik çalışmaları gerçekleştirdi. Bazı oyuncular ise sakatlıklar nedeniyle antrenmanda yer almadı.

Samsunspor, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın Legia Varşova ile deplasmanda oynayacağı müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Varşova Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman ısınma koşusu ile başladı.

Basına açık bölümde 5'e 2 oynayan futbolcular, daha sonra taktik çalışması gerçekleştirdi.

Antrenmana statü gereği Legia Varşova karşısında forma giyemeyecek olan Cherif Ndiaye, Eyüp Aydın ile sakatlıkları süren Ebrima Ceesay, Emre Kılınç, Soner Aydoğdu, Bedirhan Çetin ve Afonso Sousa katılmadı.

Karşılaşma, yarın Polonya'nın başkenti Varşova'da Marshall Jozef Pilsudski Stadı'nda TSİ 22.00'de başlayacak.

