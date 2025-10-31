Samsunspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor
Samsunspor, 2 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Sakat futbolcular antrenmanda yer almadı.
Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.
Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pozisyon çalışmasıyla günü tamamladı.
Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, antrenmanda yer almadı.
Kırmızı-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.