Samsunspor, Konyaspor Maçı Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, 2 Kasım Pazar günü TÜMOSAN Konyaspor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü. Sakat futbolcular antrenmanda yer almadı.

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında 2 Kasım Pazar günü deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşılaşacak Samsunspor, hazırlıklarına devam etti.

Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

İdmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, pozisyon çalışmasıyla günü tamamladı.

Sakatlıkları süren Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa, antrenmanda yer almadı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Konyaspor maçının hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
