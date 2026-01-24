Futbol: Trendyol Süper Lig
Tredyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Samsunspor-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda iki takım da önemli fırsatlar yakaladı, ancak gol atamadı.
Stat: Yeni 19 Mayıs
Hakemler: Yigit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu
Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel, Makoumbou, Elayis Tavşan, Yalçın Kayan, Assoumou, Marius Mouandilmadji
Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Balogh, Haidara, Tayfur Bingöl, Linetty, Agyei, Keita, Show, Petkovic
23. dakikada Balogh'un defansın arkasına uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun Bilgöl'un yerden şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı bloke etti.
42. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.
45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Agyei'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.
