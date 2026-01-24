Haberler

Futbol: Trendyol Süper Lig

Güncelleme:
Tredyol Süper Lig'in 19. haftasında oynanan Samsunspor-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı. İlk yarıda iki takım da önemli fırsatlar yakaladı, ancak gol atamadı.

Stat: Yeni 19 Mayıs

Hakemler: Yigit Arslan, Erkan Akbulut, Özcan Sultanoğlu

Samsunspor : Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Celil Yüksel, Makoumbou, Elayis Tavşan, Yalçın Kayan, Assoumou, Marius Mouandilmadji

Kocaelispor: Gökhan Değirmenci, Ahmet Oğuz, Djiksteel, Balogh, Haidara, Tayfur Bingöl, Linetty, Agyei, Keita, Show, Petkovic

Tredyol Süper Lig'in 19. haftasındaki Samsunspor-Kocaelispor karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 sona erdi.

23. dakikada Balogh'un defansın arkasına uzun pasında ceza sahası içinde topla buluşan Tayfun Bilgöl'un yerden şutunda kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı bloke etti.

42. dakikada Celil Yüksel'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top yandan auta gitti.

45. dakikada çalımlarla ceza sahası içine giren Agyei'nin yerden vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Türk futbolseverleri kızdıran kare

Yılmaz Güney'i topa tutan Savcı Yavuz Engin, iki sanatçıyı göklere çıkardı

Türk futbolseverleri kızdıran kare

İki ünlü futbolcu birbirlerinin eski eşleriyle evlendi

