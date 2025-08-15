Samsunspor, Kocaelispor ile Deplasmanda Karşılaşıyor

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kocaelispor ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, Kocaeli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Samsun ekibi, önceki maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelecek.

Kocaeli Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sezona sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek başlayan Samsun ekibi, Kocaelispor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.

Karadeniz ekibinde Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
Kenan İmirzalıoğlu'ndan eşi Sinem Kobal'a özel doğum günü sürprizi

Ayrılık söylentilerinden sonra sürpriz hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kara yolunda araçta çıkan yangın ormanlık alana sıçradı

Kısa sürede ormanı yutan yangının nedeni akılalmaz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.