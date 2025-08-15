Samsunspor, Kocaelispor ile Deplasmanda Karşılaşıyor
Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında yarın Kocaelispor ile deplasmanda mücadele edecek. Karşılaşma, Kocaeli Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak. Samsun ekibi, önceki maçta Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Ancak Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
Sezona sahasında Gençlerbirliği'ni 2-1 yenerek başlayan Samsun ekibi, Kocaelispor maçından da galibiyetle ayrılmak istiyor.
Karadeniz ekibinde Anthony Musaba sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.