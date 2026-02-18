Samsunspor, Kuzey Makedonya'ya özel uçakla gitti

SAMSUNSPOR, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda KF Shkendija ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Kuzey Makedonya'ya özel uçakla gitti.

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'da, National Arena Todor Proeski'de KF Shkendija ile karşılaşacak. Müsabaka için Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen kırmızı-beyazlı ekip, buradan özel uçağa binerek Kuzey Makedonya'ya uçtu. National Arena Todor Proeski'de oynanacak maça UEFA tarafından Norveçli hakem Rohit Saggi atandı. Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Daniel Higraff olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı