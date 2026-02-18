Haberler

Samsunspor, Kuzey Makedonya'ya özel uçakla gitti
Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda KF Shkendija ile oynayacağı karşılaşma için özel uçakla Kuzey Makedonya'ya gitti. Maç, 19 Şubat Perşembe günü National Arena Todor Proeski'de oynanacak.

SAMSUNSPOR, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turunda KF Shkendija ile deplasmanda oynayacağı karşılaşma için Kuzey Makedonya'ya özel uçakla gitti.

Samsunspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi Play-Off turu ilk maçında 19 Şubat Perşembe günü Kuzey Makedonya'da, National Arena Todor Proeski'de KF Shkendija ile karşılaşacak. Müsabaka için Samsun Çarşamba Havalimanı'na gelen kırmızı-beyazlı ekip, buradan özel uçağa binerek Kuzey Makedonya'ya uçtu. National Arena Todor Proeski'de oynanacak maça UEFA tarafından Norveçli hakem Rohit Saggi atandı. Saggi'nin yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Anders Olav Dale ile Jorgen Ronning Valstadsve üstlenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi Daniel Higraff olacak.

