Haberler

Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor, yaptığı etkili oyunla Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Gol, 31. dakikada Antoine Makoumbou'dan geldi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Elayis'in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Mouandilmadji'nin gelişine vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, defansa çarpıp kornere çıktı.

24. dakikada soldan Cardoso'nun ortasında topu önünde bulan Talha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.

28. dakikada Satka'nın indirdiği topu altıpas üzerinden alan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.

31. dakikada Elayis'in sağ taraftan çevirdiği topu alan Makoumbou'nun kale önünde ters ayağıyla dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

Stat: 19 Mayıs

Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel

Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru, Lubo Satka, Toni Borevkovic, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Olivier Ntcham (Antoine Makoumbou dk. 4), Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Okan Kocuk, Efe Törüz, Joe Mendes, Ali Diabate, Enes Albak, Soner Gönül, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly

Teknik Direktör: Thorsten Fink

Kayserispor: Bilal Bayazit, Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Ramazan Civelek, Laszlo Benes, Furkan Soyalp, Denis Makarov, Miguel Cardoso, Talha Sarıaslan, German Onugkha

Yedekler: Onurcan Piri, Jadel Katongo, Burak Kapacak, Lionel Carole, Samuel Mather, Görkem Sağlam, Joao Mendes, Carlos Mane, Indrit Tuci, Fedor Chalıv

Teknik Direktör: Erling Hagset Moe

Gol: Makoumbou (dk. 31) (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

