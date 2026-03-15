Trendyol Süper Lig: Samsunspor: 1 Kayserispor: 0 (İlk yarı)
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında oynanan karşılaşmada Samsunspor, yaptığı etkili oyunla Kayserispor'u 1-0 mağlup etti. Gol, 31. dakikada Antoine Makoumbou'dan geldi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
13. dakikada Elayis'in sağ kanattan ceza sahası içine yaptığı ortada Mouandilmadji'nin gelişine vuruşunda kaleye giden meşin yuvarlak, defansa çarpıp kornere çıktı.
24. dakikada soldan Cardoso'nun ortasında topu önünde bulan Talha'nın vuruşunda meşin yuvarlak kalenin solundan dışarı çıktı.
28. dakikada Satka'nın indirdiği topu altıpas üzerinden alan Moundilmadji'nin şutunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.
31. dakikada Elayis'in sağ taraftan çevirdiği topu alan Makoumbou'nun kale önünde ters ayağıyla dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0
Stat: 19 Mayıs
Hakemler: Adnan Deniz Kayatepe, Bahtiyar Birinci, Murat Temel
Samsunspor: İrfan Can Eğribayat, Zeki Yavru, Lubo Satka, Toni Borevkovic, Logi Tomasson, Celil Yüksel, Olivier Ntcham (Antoine Makoumbou dk. 4), Elayis Tavsan, Yalçın Kayan, Carlo Holse, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Okan Kocuk, Efe Törüz, Joe Mendes, Ali Diabate, Enes Albak, Soner Gönül, Emre Kılınç, Tanguy Coulibaly
Teknik Direktör: Thorsten Fink
Kayserispor: Bilal Bayazit, Joshua Brenet, Semih Güler, Stefano Denswil, Ramazan Civelek, Laszlo Benes, Furkan Soyalp, Denis Makarov, Miguel Cardoso, Talha Sarıaslan, German Onugkha
Yedekler: Onurcan Piri, Jadel Katongo, Burak Kapacak, Lionel Carole, Samuel Mather, Görkem Sağlam, Joao Mendes, Carlos Mane, Indrit Tuci, Fedor Chalıv
Teknik Direktör: Erling Hagset Moe
Gol: Makoumbou (dk. 31) (Samsunspor) - SAMSUN