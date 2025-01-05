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Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor

Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlıklarına Devam Ediyor
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor'u 2-1 yenerek önemli bir galibiyet elde eden Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antrenman, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi.

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında sahasında dün Trabzonspor'u 2-1 yenen Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetimindeki antrenman 1 saat 10 dakika sürdü.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan futbolcular, dar alanda oyun, rondo ve çift kale maç yaptı.

İdmanda tatilden geç döndükleri için Trabzonspor maç kadrosuna alınmayan Olivier Ntcham, Gaetan Laura, Landry Dimata ve Flavien Tait de yer aldı.

Samsun ekibi, Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda oynayacağı Bellona Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.

Kaynak: AA / İlyas Gün - Spor
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