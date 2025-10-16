Haberler

Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde devam etti. Teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenmanda takım sürat ve taktik çalışmaları gerçekleştirdi.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 19 Ekim Pazar günü Zecorner Kayserispor ile deplasmanda oynayacakları maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Samsunspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda Zecorner Kayserispor'un konuğu olacak. Kırmızı-beyazlı ekip, yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam etti. Samsunspor Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılan antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra oyuncular sürat ve taktik çalışmaları yaptı. Antrenman, karma takım halinde çift kale maç yaparak son buldu.

Kırmızı-beyazlı ekibin, hafta sonu Zecorner Kayserispor yapacağı karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ogün Kamacı ve Göktuğ Erel üstlenecek. 4'üncü hakem olarak ise Burak Demirkıran görev alacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
