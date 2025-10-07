Haberler

Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Samsunspor, Kayserispor Maçına Hazırlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Samsunspor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında deplasmanda Zecorner Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarına devam ediyor. Antrenmanlar, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde yapılıyor.

SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, ligin 9'uncu haftasında deplasmanda karşılaşacağı Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 19 Ekim Pazar günü deplasmanda karşılaşacakları Zecorner Kayserispor maçı hazırlıklarını Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirdi. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, daha sonra koordinasyon çalışması, 5'e 2 top kapma, pas ve dar alanda yönsüz oyun çalışmasının ardından son buldu.

Samsunspor, milli ara nedeniyle 10, 11 ve 12 Ekim tarihlerinde 3 gün izin yapacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Suriye Savunma Bakanlığı ile SDG arasında ateşkes anlaşması sağlandı

Türkiye'nin yanı başındaki çatışmayı bitirecek anlaşma
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç

Dünyanın en büyük kalçasına sahip olmak istiyordu! Ortaya çıkan sonuç korkunç
Dünyaca ünlü bankadan altın için 'Yok artık' dedirten tahmin

Dünyaca ünlü bankadan altın için "Yok artık" dedirten tahmin
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.