Samsunspor, Kasımpaşa Karşısında 3. Sırasını Koruma Peşinde

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın sahasında Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Samsunspor, rakibini mağlup ederek 3. sıradaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın saat 16.00'da Kasımpaşa'yı ağırlayacak. 2 dönem transfer yasağı nedeniyle kadrosunu güçlendirmemesine rağmen Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından haftalardır ligde 3. sıradaki konumunu koruyan Samsunspor, milli aradan önce Fenerbahçe deplasmanından aldığı 1 puanı anlamlandırmak ve sıralamada rakibi olan takımlarla arasındaki puan farkını açmak için Kasımpaşa engelini kayıpsız geçmek istiyor.

Samsun temsilcisi, Süper Lig'de geride kalan 27 maçta 15 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyet alarak, 51 puan topladı. Rakip filelere 44 gol gönderen Samsun temsilcisi, kalesinde de 30 gol gördü.

İstanbul ekibi de 27 müsabakada 8 galibiyet, 11 beraberlik ve 8 mağlubiyet sonucu 35 puan elde etti. Bu karşılaşmalarda 47 gol kaydeden lacivert-beyazlılar, ağlarında 52 gole engel olamadı.

Marius Mouandilmadji cezalı, Satka şüpheli

Kasımpaşa karşısında ev sahibi avantajını kullanarak puanını 54'e yükseltmek isteyen Samsunspor'da, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gören golcü oyuncu Marius Mouandilmadji bu maçta takımdaki yerini alamayacak. Sakatlığını atlatan ancak maç formu eksik olan stoper Lubo Satka'nın durumu ise maç saatinde belli olacak. Milli takım arasında 4 gün izin kullandıktan sonra Teknik Direktör Thomas Reis idaresinde maça hazırlanan Samsunspor'un, Burak Yılmaz idaresindeki Kasımpaşa karşısına şu 11'le çıkması bekleniyor:

"Okan Kocuk - Zeki Yavru, Yunus Emre Çift, Rick van Drongelen, Marc Bola - Celil Yüksel, Ait Bennasser, Kingsley Schindler, Carlo Holse, Emre Kılınç - Nany Dimata." - SAMSUN