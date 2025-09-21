Samsunspor, Karagümrük'ü 3-2 Mağlup Etti
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor, Fatih Karagümrük ile oynadığı maçta 3-2 galip geldi. Matçta, Holse, Ndiaye ve Musaba'nın golleriyle Samsunspor üç puanı hanesine yazdırdı.
Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Samsunspor evinde karşılaştığı Fatih Karagümrük'ü 3-2 mağlup etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
52. dakikada Holse'nin vuruşunda Anıl Çınar'ın ters dokunuşunda meşin yuvarlak kaleci Grbic'in yanıltarak ağlara gitti. 1-1
54. dakikada Musaba'nın ortasında Holse'nin topuk pasına hareketlenen Ndiaye'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
64. dakikada Serginho'nun ortasında ceza sahası içinde Tiago'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla dışarı çıktı.
81. dakikada Larsson'ın sağ taraftan ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Fofana, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
90+3. dakikada Tomasson'un pasında ceza sahasında topla buluşan Musaba, düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturrdu. 3-2
Hakemler: Çağdaş Altay, Furkan Ürün, Osman Gökhan Bilir
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru (Joe Mendes dk. 87), Lubo Satka, Rick van Drongelen, Logi Tomasson, Yunus Emre Çift (Antoine Makoumbou dk. 87), Olivier Ntcham, Carlo Holse, Anthony Musaba, Tanguy Coulibaly (Celil Yüksel dk. 70), Cherif Ndiaye (Marius Muandilmadji dk. 66)
Yedekler: Albert Posiadala, Efe Törüz, Toni Borevkovic, Soner Gönül, Eyüp Aydın, Polat Yaldır
Teknik Direktör: Thomas Reis
Fatih Karagümrük: Ivo Grbic, Atakan Çankaya, Anıl Yiğit Çınar (Nikoloz Ugrekhelidze dk. 89), Ricardo Esgaio, Jure Balkovec, Maruis Tresor Doh (Sam Larsson dk. 57), Daniel Johnson, Berkay Özcan (Barış Kalaycı dk. 68), Andre Gray (Datro Fofana dk. 68), Serginho Junior (Joao Camacho dk. 89), Tiago Çukur
Yedekler: Furkan Bekleviç, Muhammed Kadıoğlu, Çağtay Kurukalıp,, Alper Demirol, Tarık Kalpaklı
Teknik Direktör: Marcel Licka
Gol: Anıl Çınar (dk. 52 k.k.) Ndiaye (dk. 54), Musaba (dk. 90+3) (Samsunspor), Satka (dk. 32 k.k.), Fofana (dk. 81) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Yunus Emre, Musaba (Samsunspor), Tiago Çukur, Esgaio (Fatih Karagümrük) - SAMSUN