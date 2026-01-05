Haberler

Zeki Yavru: "Kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız"

Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, Turkcell Süper Kupa yarı final maçı öncesi, geçen sezon elde ettikleri başarıların ardından bu turnuvada yer almanın mutluluğunu dile getirdi ve takımıyla birlikte zorlu mücadeleye hazır olduklarını belirtti.

Turkcell Süper Kupa yarı finali öncesi Yeni Adana Stadyumu'nda ortak basın toplantısı düzenlendi. Toplantıya Fenerbahçe ve Samsunspor teknik direktörleri ile takım kaptanları katıldı. Samsunspor kaptanı Zeki Yavru, "Geçen sezon göstermiş olduğumuz büyük başarının ardından burada, bu turnuvada bulunmanın mutluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Yarınki maçın zorluğunun bilincindeyiz. Bizler de iyi hazırlandık. Zor bir ilk yarı geçirdik. Hem Avrupa'da hem de ligde zorlu süreçler geçirdik. Sakatlığı bulunan, aramızdan ayrılan arkadaşlarımız var. Ne olursa olsun buraya geldik. Yarın kazanmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak için buradayız" sözlerine yer verdi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
