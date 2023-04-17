Samsunspor kaptanı Yusuf Abdioğlu, son 4 takımıyla da Süper Lig'e çıkmayı başardı

Samsunspor'un kaptanı Yusuf Abdioğlu, çocukluğunun geçtiği şehrin takımına geç yaşta geldiğini söyleyerek, " Samsunspor'a geç geldim ama belki de doğru zamanda geldim" dedi. Tecrübeli oyuncu, formasını giydiği son 4 takımla Süper Lig'ev çıkmayı başardı.

TFF 1. Lig'de şampiyon olarak matematiksel olarak Süper Lig'e çıkmayı garantileyen Samsunspor'da 33 yaşındaki Yusuf Abdioğlu, oynadığı son 4 takımla da Süper Lig'e çıkma başarısı gösterdi. Daha önce Ankaragücü, Hatayspor ve Ankaragücü ile Süper Lig'e yükselen Yusuf Abdioğlu, bu kez büyüdüğü, çocukluğunun geçtiği şehrin takımıyla Süper Lig'e çıktığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Yusuf Abdioğlu, "Benim için çok özel bir durum. Son 4 takımın 4'ünde de Süper Lig'e çıkma başarısı yakaladım. Bu süreçte bir de Hatayspor ile Süper Lig'de ligi ilk 6 sıra içerisinde bitirdik. Ondan önce Hatay'da play-off finali nasip oldu. Son yıllarım çok başarılı geçti. Bir futbolcu zaten hep bunu ister. Memleketimin takımı Samsunspor'a geç geldim ama belki de doğru zaman bu zamandı. Samsunspor'a transfer olurken başarısız olmaktan endişeleniyordum. Buraya korkularımla beraber geldim. 'Ya başarısız olursak' diye. Bu da benim için bir özel bir durumdu. Şimdi şampiyon olduğumuz için şehrimin sokaklarında istediğim gibi geziyorum ve gezeceğim" dedi.

" Samsunspor'da kalıcı olmayı umuyorum"

Süper Lig'de kadro yapılanmasının henüz yapılmadığını ama Samsunspor'da uzun yıllar kalıcı olmak istediğini vurgulayan Abdioğlu, " Samsunspor'da ilk senemdeki görevimi yerine getirdim. Süper Lig'e çıktık. Zaten Samsunspor'un yeri orasıydı. Bundan sonra inşallah güzel olur. Samsun halkı zaten gereken tepkiyi verdi. Süper Lig'de de inşallah bu sevgi devam eder. Süper Lig'deki kadro yapılanması hocalarımız, başkanımız ve yönetim kurulunun verdiği bilgiler doğrultusunda gerçekleşecektir. İnşallah bizler de burada kalıcı oluruz diye düşünüyoruz. Samsunspor'un ilk etapta ligde tutunması gerektiğini düşünüyorum. Bir temelin atılıp sonrasında hedefe doğru koşulması gerektiğine inanıyorum. Ama belki de böyle düşünülüp iyi bir takım, iyi bir aidiyet duygusu yakalanıp belki direkt hedefe oynayabilecek bir takım olur. Yeni sezonun flaş takımı belki de Samsunspor olur" diye konuştu. - SAMSUN