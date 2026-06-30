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Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır'dan transfer açıklaması Açıklaması

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Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, kaleci Bilal Bayazıt'ın da arasında olduğu 1 yabancı ve 2 yerli oyuncuyla anlaşma sağladıklarını, yeni sezonda ilk 5 hedefiyle Avrupa kupalarına katılmayı amaçladıklarını açıkladı.

Samsunspor Basın Sözcüsü Suat Çakır, kaleci Bilal Bayazıt'ın da arasında bulunduğu birisi yabancı 3 oyuncuyla anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Çakır ile yönetim kurulu üyeleri, Samsunspor'un kuruluşunun 61. yıl dönümü dolayısıyla Atatürk Anıtı'nda düzenlenen törende anıta çelenk bıraktı.

Çakır, burada gazetecilere, kulübün 61. yılını coşkulu şekilde kutlayacaklarını söyledi. Kulübün 61 yıllık tarihinin 34 yılında yönetici olarak görev yaptığını anlatan Çakır, bundan gurur duyduğunu dile getirdi.

Çakır, yeni sezon hazırlıkları için futbolcuların 5-6 Temmuz tarihlerinde tesislerinde toplanacağını, ilk dönem kamp çalışmasını yaptıktan sonra Hollanda'da çalışmalarını sürdüreceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Şu ana kadar 2 yerli ve 1 yabancı oyuncu ile anlaşma sağladık. Özellikle kaleci Bilal Bayazıt, ilk kamp döneminde takımımızla birlikte olacak. Diğer oyuncular ile görüşmelerimiz sürüyor. Bu oyuncuların kendileriyle anlaşma sağladık ancak kulüpleri ile görüşmelerimiz sürüyor. Onları da ilk kamp dönemine yetiştirmeye çalışacağız. Dünya Kupası nedeniyle diğer kulüpler de transfere hız vermedi. Süper Lig'de sezon 15 Ağustos'ta açılacak. Yani önümüzde 45 günlük zaman dilimi var. İhtiyaç olan bölgelere mutlaka transfer yapacağız. Sözleşmesi biten 4 oyuncunun dışında takımımızdan ayrılan başka oyuncu yok. Bunun dışında geçen yıl kiralık olarak verdiğimiz Arbnor Muja ve bazı yerli oyuncular takıma dönecek."

Çakır, Samsunspor'un yeni sezonda ilk 5 içinde yer alarak Avrupa kupalarına katılmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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