Samsunspor İzlanda'da Beraberlik Aldı: Carlo Holse Açıklamalarda Bulundu

Samsunsporlu Carlo Holse, Breidablik ile oynanan UEFA Konferans Ligi maçında 2-2 berabere kalmanın üzüntüsünü yaşadıklarını ve kazanmak için geldiklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini belirtti.

SAMSUN (İHA) – Samsunsporlu oyuncu Carlo Holse, Breidablik maçını kazanmak için İzlanda'ya geldiklerini ancak birçok fırsatı değerlendiremedikleri için 3 puanı alamadıklarını söyledi.

UEFA Konferans Ligi'nde 4. hafta mücadelesinde İzlanda deplasmanında Breidablik ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'da Danimarkalı orta saha oyuncusu Carlo Holse maç sonunda açıklamalarda bulundu. Kazanamadıkları için üzgün olduklarını ifade eden Holse, "Bu sonuç istediğimiz bir sonuç değildi. Açıkçası göstermiş olduğunuz performans da maçın sonucunu belirler. Bugün gösterdiğimiz performans ile sadece berabere kalabildik. Sonuç olarak da 1 puan alabildik" dedi.

4 Avrupa maçında 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdiğinin hatırlatılması üzerine ise Holse, "Bugün de gol atmam gerekiyordu. Sonuç olarak oyunumuzun bir parçasıyım. Buraya kazanmaya gelmiştik. Ne yazık ki elde ettiğimiz fırsatları yakalayamadık. Girdiğimiz pozisyonları golle değerlendiremedik" diye konuştu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
