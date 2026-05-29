Haberler

Veysel Bilen: "Kulübümüz istemediği sürece oyuncu satmamız söz konusu olamaz"

Veysel Bilen: 'Kulübümüz istemediği sürece oyuncu satmamız söz konusu olamaz'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, kulübün istemediği sürece oyuncu satılmayacağını, kadronun büyük ölçüde korunacağını ve 6-7 yeni transfer yapılacağını açıkladı. Bayramlaşma programında taraftarlarla bir araya gelindi.

SAMSUN (İHA) – Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen, kadrolarını büyük ölçüde korumak istediklerini ve istemedikleri sürece oyuncu satmayacaklarını söyledi.

Kurban Bayramı'nın 3. gününde Samsunspor Kulübü, geleneksel bayramlaşma programında taraftarlarla bir araya geldi. Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlenen bayramlaşma törenine çok sayıda taraftar katılırken, Samsunspor Yönetim Kurulu üyeleri tarafından taraftarlara çikolata ve meyve suyu ikram edildi.

"Kulübümüz istemediği sürece oyuncu satmamız söz konusu olamaz"

Samsunspor'un gelecek hedeflerinden bahseden Veysel Bilen, "Henüz geçen sezonun yorgunluğunu üzerimizden atmış değiliz. İnşallah bayramdan sonra hocamızın verdiği rapor doğrultusunda, başkanımızın liderliğinde, transfer komitemiz, futbol direktörümüz, teknik direktörümüz ve dış ilişkiler direktörümüzle beraber çalışmalar yoğun bir biçimde sürecek. Giden oyuncularımızın yerine yapılacak takviyeler ve kadromuzu güçlendirmek adına takviyeler yapılacak. Hedeflerimizi yakalayabilmek adına mutlaka 6-7 tane, öyle zannediyorum ki kadromuza katılan oyuncu olacak. Mevcut kadromuzu büyük bir aksilik olmazsa muhafaza etmek istiyoruz. Ama unutulmamalıdır ki her dönem bizim oyuncularımıza da dışarıdan talipliler olacaktır. Değerini bulan oyuncu mutlaka satılır. Onun yerine yeni oyuncu da alınabilir. Ama şu bilinmelidir ki kulübümüzün istemediği, başkanımızın istemediği sürece Samsunspor'dan herhangi bir oyuncuyu satmamız söz konusu olamaz" dedi.

Yaklaşık 2 saat süren bayramlaşma programı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: İran konusundaki nihai karar için şimdi toplantı düzenleyeceğiz

Dünya nefesini tuttu! Gözler Trump'ın vereceği nihai kararda
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? CHP'deki kriz sonrası ilk anket sonuçları geldi

Kılıçdaroğlu mu Özel mi? Kriz tırmanırken ilk anket sonuçları geldi

Hatay ve Osmaniye'yi sel vurdu! Evler, yollar ve araçlar zarar gördü

İki ilimizi sel vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Çünkü sen Müslümansın' diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü

"Çünkü sen Müslümansın" diyerek saldırdı! Tek yumrukla asfaltı öptü
CHP eski grup başkanvekili Altay'dan Kılıçdaroğlu ve Özel'e çağrı

Çağrı hem Kılıçdaroğlu hem Özel'e! Bu cenazeyi...

Schengen verileri açıklandı, Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu

Türklere en çok ret veren ülkeler belli oldu! Zirve şaşırtıcı
Tuncay Şanlı başkan oluyor

Tuncay Şanlı başkan oluyor

Ersan Şen'den olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum

Olay Kılıçdaroğlu çıkışı: Bütün mal varlığımla iddiaya giriyorum
Erdoğan'a lokum ikram edildi, verdiği yanıt dikkat çekti

Kendisine ikram edilen lokuma verdiği yanıt bomba
Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı

Tedesco imzayı attı! İşte yeni takımı