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Samsunspor İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu

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Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanan maçta Emir Kaan'ın golüyle İstanbulspor galip geldi.

0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

16. dakikada kornerden ceza sahası dışına seken topa sert vuran Soner Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

27. dakikada Soner'in içeriye gönderdiği topta Marius'un röveşatası üstten auta çıktı.

41. dakikada defansın arkasına atılan ara pasına iyi hareketlenen Emir Kaan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1

Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp

Samsunspor : Okan Kocuk, Kingsley Schindler, Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik, Ait Bennasser, Marc Bola,Emre Kılınç, Gaetan Laura, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Szumski, Alim, Soner Aydoğdu, Ntcham, Zeki, Nanu, Muhammet, Yunus Emre, Enes, Emre

Teknik Direktör: Markus Gisdol

İstanbulspor : David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Modestas Vorobjobas, Florian Loshaj, Alassane Ndao, Emir Kaan Gültekin, Mendy Mamadou

Yedekler: Alp, Sambissa, Rroca, Kubilay, Deli, Imbula, Özcan, Bartu, Tunahan, Jackson

Teknik Direktör: Hakan Yakın

Gol: Emir Kaan (dk. 41) (İstanbulspor)

Sarı kart: Emre (Samsunspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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