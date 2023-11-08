Samsunspor İstanbulspor'a 1-0 mağlup oldu
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Samsunspor ile İstanbulspor arasında oynanan maçta Emir Kaan'ın golüyle İstanbulspor galip geldi.
0 önde tamamladı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
16. dakikada kornerden ceza sahası dışına seken topa sert vuran Soner Gönül'ün şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.
27. dakikada Soner'in içeriye gönderdiği topta Marius'un röveşatası üstten auta çıktı.
41. dakikada defansın arkasına atılan ara pasına iyi hareketlenen Emir Kaan'ın dokunuşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1
Hakemler: Burak Şeker, Mert Bulut, Ali Can Alp
Samsunspor : Okan Kocuk, Kingsley Schindler, Lubo Satka, Van Drongelen, Soner Gönül, Osman Çelik, Ait Bennasser, Marc Bola,Emre Kılınç, Gaetan Laura, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Szumski, Alim, Soner Aydoğdu, Ntcham, Zeki, Nanu, Muhammet, Yunus Emre, Enes, Emre
Teknik Direktör: Markus Gisdol
İstanbulspor : David Jensen, Demeaco Duhaney, Mehmet Yeşil, Okan Erdoğan, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Modestas Vorobjobas, Florian Loshaj, Alassane Ndao, Emir Kaan Gültekin, Mendy Mamadou
Yedekler: Alp, Sambissa, Rroca, Kubilay, Deli, Imbula, Özcan, Bartu, Tunahan, Jackson
Teknik Direktör: Hakan Yakın
Gol: Emir Kaan (dk. 41) (İstanbulspor)
Sarı kart: Emre (Samsunspor) - SAMSUN