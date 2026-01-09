Samsunspor, İrfan Can Eğribayat ve Yalçın Kayan transferlerini açıkladı

SAMSUNSPOR, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat ve İkas Eyüpspor'un orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile prensipte anlaştıklarını duyurdu.

Samsunspor, Fenerbahçe'nin 27 yaşındaki kalecisi İrfan Can Eğribayat ile İkas Eyüpspor'un 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Yalçın Kayan ile prensip anlaşmasına vardığını kulübün sanal medya hesaplarından açıkladı. İrfan Can Eğribayat, 2025-2026 sezonunda toplamda 6 müsabakaya çıkarken, bu karşılaşmalarda kalesinde 7 gol gördü. Yalçın Kayan ise İkas Eyüpspor'da bu sezon 17 maça çıkarak 2 asistlik performans gösterdi.

Kulübün resmi sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Fenerbahçe A.Ş.'den İrfan Can Eğribayat ve İkas Eyüpspor'dan Yalçın Kayan'ın transferleri konusunda prensip anlaşmasına varmıştır. Sporcular, sağlık kontrollerinden geçmek ve transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Samsun'a davet edilmiştir. Kamuoyunun bilgisine sunarız" ifadelerine yer verdi.