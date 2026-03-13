Haberler

Samsunspor Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Samsunspor Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'in 26. haftasında 15 Mart Pazar günü Samsunspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Maç için yardımcı hakemler Bahtiyar Birinci ve Murat Temel, 4. hakem ise Yusuf Adnan Kendirciler olacak.

Samsunspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre 15 Mart Pazar günü Samsunspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'ye bu maçta Bahtiyar Birinci ve Murat Temel yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler oldu.

15 Mart Pazar günü oynanacak olan Samsunspor - Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Savaşta 14. gün! Tahran'ı vuran İsrail'e sert misilleme: Onlarca yaralı var

Başkente saldırının misillemesi ağır oldu! Onlarca yaralı var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı

Bu adamı kim durduracak?
İsrail kabinesi 'Lübnan'da işgali derinleştirme' gündemiyle toplanacak

Savaşın yönü değişiyor! İlk adım atıldı
İsrailli milletvekili sokak ortasında bıçaklandı

Milletvekilini sokak ortasında defalarca bıçakladı
İzlemeyenler çok şey kaçırdı! UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları

İzlemeyenler çok şey kaçırdı! Dün gece ortalık alev aldı
Türk teknik direktörden inanılmaz başarı! Rekor kırdı

Bu adamı kim durduracak?
Sydney Sweeney, kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu itiraf etti: 15 yaşındayken bana yazdı

Kendisine mesaj atan dünyaca ünlü futbolcuyu ifşa etti
Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden 4 kelimelik mesaj

Ağlayarak maçtan çıkarılan kaleciden haber var