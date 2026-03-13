Samsunspor Kayserispor maçını Adnan Deniz Kayatepe yönetecek

Samsunspor ile Kayserispor arasında oynanacak Süper Lig maçını hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Süper Lig'in 26. haftasında oynanacak maçları yönetecek hakemler belli oldu. Merkez Hakem Kurulu (MHK) tarafından yapılan görevlendirmelere göre 15 Mart Pazar günü Samsunspor ile Kayserispor arasında oynanacak maçı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'ye bu maçta Bahtiyar Birinci ve Murat Temel yardımcılık yapacak. Maçın 4. hakemi ise Yusuf Adnan Kendirciler oldu.

15 Mart Pazar günü oynanacak olan Samsunspor - Kayserispor maçı saat 20.00'de başlayacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı