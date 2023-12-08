Samsunspor ile Kasımpaşa Süper Lig'de karşı karşıya gelecek

Samsunspor ile Kasımpaşa, Süper Lig'in 15. haftasında Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşılaşacak. İki takım arasında daha önce 1. Lig ve 2. Lig müsabakalarında 12 kez karşılaşma gerçekleşti.

Samsunspor ile Kasımpaşa ilk kez Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'in 15'inci haftasında Samsunpor, yarın saat 16.00'da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Samsunspor ligde topladığı 11 puanla 18'inci sırada bulunurken, Kasımpaşa ise 21 puanla 7'nci sırada yer alıyor. Süper Lig'de ilk kez birbirlerine rakip olacak olan iki ekip daha önce 1'inci Lig ve 2'nci Lig müsabakalarında 12 kez karşı karşıya geldi. İki takım en son 19 Nisan 2009 yılında karşılaştı. Kasımpaşa'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi takım 2-1 kazandı.

Yarın oynanacak Samsunspor ile Kasımpaşa maçında Zorbay Küçük düdük çalacak. Küçük'ün yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Furkan Ürün yapacak. Karşılaşmada dördüncü hakem ise Davut Dakul Çelik olacak.

Samsunspor, bugün Nuri Asan Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla maç hazırlıklarını tamamladı. Samsunspor'da yarın oynanacak Kasımpaşa maç kadrosunda sakatlıkları bulunan Nany Landry Dimata, Zeki Yavru, Youssef Ait Bennasser, Gaetan Laura ve Bedirhan Çetin yer almadı. Kırmızı-beyazlı ekibin Kasımpaşa karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde;

"Okan Kocuk, Mickael Tırpan, Lubomir Satka, Alim Öztürk, Soner Gönül, Carl Johan Holse, Taylan Antalyalı, Muhammed Gümüşkaya, Olivier Ntcham, Emre Kılınç ve Marius Moundilmadji"