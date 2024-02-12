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Samsunspor ile Antalyaspor Berabere Kaldı

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Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylandırıldı.

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

5. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Ntcham'ın şutu direğin sağından dışarı çıktı.

11. dakikada sol kenardan Emre Kılınç'ın ortasında 6 pas üzerinde topla buluşan Holse'nin şutu az fakla auta çıktı.

25. dakikada korner sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Naldo'nun şutunu Samsunspor savunması çizgi üzerinden uzaklaştırdı.

Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Volkan Ahmet Narinç

Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Flavien Tait, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji

Yedekler: Muammer, Soner Aydoğdu, Yunus, Soner Gönül, Benito, Taylan, Berhan, Haluk, Osman, Muja

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Naldo Gomes, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Jakup Kaluzinski, Sam Larsson, Van de Streek, Erdal Rakip, Zymer Bytyqi, Adam Buska

Yedekler: Ataberk, Saric, Safuri, Ufuk, Milosevic, Ömer, Yiğit, Mert, Veysel, Assombalonga

Teknik Direktör: Sergen Yalçın

Sarı kart: Naldo (Antalyaspor) - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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