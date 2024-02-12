Samsunspor ile Antalyaspor Berabere Kaldı
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor ile Antalyaspor arasındaki maçın ilk yarısı 0-0 berabere tamamlandı. İlk yarıda yaşanan önemli dakikalar da detaylandırıldı.
Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında Samsunspor, sahasında Antalyaspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada çalımlarla ceza sahasına kadar ilerleyen Ntcham'ın şutu direğin sağından dışarı çıktı.
11. dakikada sol kenardan Emre Kılınç'ın ortasında 6 pas üzerinde topla buluşan Holse'nin şutu az fakla auta çıktı.
25. dakikada korner sonrası oluşan karambolde topu önünde bulan Naldo'nun şutunu Samsunspor savunması çizgi üzerinden uzaklaştırdı.
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Kamil Çetin, Volkan Ahmet Narinç
Samsunspor: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Lubo Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Flavien Tait, Ait Bennasser, Carlo Holse, Oliver Ntcham, Emre Kılınç, Marius Mouandilmadji
Yedekler: Muammer, Soner Aydoğdu, Yunus, Soner Gönül, Benito, Taylan, Berhan, Haluk, Osman, Muja
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Antalyaspor: Helton Leite, Bünyamin Balcı, Naldo Gomes, Bahadır Öztürk, Erdoğan Yeşilyurt, Jakup Kaluzinski, Sam Larsson, Van de Streek, Erdal Rakip, Zymer Bytyqi, Adam Buska
Yedekler: Ataberk, Saric, Safuri, Ufuk, Milosevic, Ömer, Yiğit, Mert, Veysel, Assombalonga
Teknik Direktör: Sergen Yalçın
Sarı kart: Naldo (Antalyaspor) - SAMSUN