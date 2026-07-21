Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor
Süper Lig ekibi Samsunspor, 2026-2027 sezonu için Hollanda kampında çalışmalarını sürdürüyor. Takım, yarın USL Dunkerque ile hazırlık maçı yapacak.
SÜPER Lig ekiplerinden Samsunspor, 2026-2027 sezonu hazırlıklarını Hollanda kampında sürdürüyor.
Kırmızı-beyazlı ekipte teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. Ardından futbolcular rondo, 5'e 2 top kapma ve pozisyon organizasyonları üzerine çalıştı. İdman, aralıklı koşu çalışmasıyla tamamlandı.
Samsunspor, 22 Temmuz Çarşamba (yarın) TSİ ile 15.00'te Fransa Ligue 2 ekiplerinden USL Dunkerque ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı