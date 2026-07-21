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Samsunspor, sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdürüyor

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Trendyol Süper Lig ekibi Samsunspor, sezon hazırlıkları kapsamında Hollanda'nın Arnhem kentinde antrenman yaptı. Yarın Fransa Ligue 2 takımı USL Dunkerque ile hazırlık maçı oynayacak.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, sezon hazırlıklarına Hollanda'da devam ediyor.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre Arnhem kentinin Oosterbeek bölgesindeki antrenman, teknik direktör Thorsten Fink yönetiminde gerçekleştirildi.

Yaklaşık 1 saat 20 dakika süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, rondo ve dar alanda pas çalışmasıyla idmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı takım, sezon hazırlıkları kapsamında yarın Hollanda'da Fransa Ligue 2 takımlarından USL Dunkerque ile karşılaşacak.

Kaynak: AA / İlyas Gün
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